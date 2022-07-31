Зеленский подписал закон об усиленной защите журналистов на войне и помощи ВПЛ

Президент Владимир Зеленский 31 июля подписал ряд важных законов. В частности, о предоставлении дополнительных гарантий защиты для работников СМИ.

Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Он подписал и другие важные ратификационные законы и акты.

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Зеленский подписал новые законы

Президент рассказал, что 31 июля подписал несколько важных законов:

Закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты работникам СМИ, работающих в районах ведения боевых действий. По словам Зеленского, это усилит защиту украинских журналистов.

Закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц – бюрократические барьеры, которые ограничивали предоставление помощи людям, ликвидировали.

Закон о защите гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий.

Закон, создающий условия для комплексной термомодернизации зданий и упрощающий процесс восстановления жилищного сектора, поврежденного обстрелами захватчиков.

А еще важные ратификационные законы, некоторые другие акты. Готовимся к новой неделе – как всегда, насыщенной международной активностью. Уже завтра – важные переговоры с европейскими партнерами,

– добавил глава государства.

Он отметил, что на днях продолжит обращаться к международному сообществу и общаться с разными аудиториями, в частности со студентами. Ведь это очень важно.

"Что бы ни произошло и что бы ни планировали оккупанты, мы должны делать свое - защищать наше государство и заботиться друг о друге", - подчеркнул президент.

Глава государства подытожил, что чем эффективнее в этом будут украинцы, тем быстрее наше государство добьется победы.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

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