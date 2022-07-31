Про це глава держави розповів під час свого вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Також він підписав й інші важливі ратифікаційні закони та акти.

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Зеленський підписав нові закони

Президент розповів, що 31 липня підписав кілька важливих законів:

Закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам ЗМІ, які працюють в районах ведення бойових дій. За словами Зеленського, це посилить захист українських журналістів.

Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – бюрократичні бар'єри, які обмежували допомогу людям, ліквідували.

Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій.

Закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів.

А ще – важливі ратифікаційні закони, деякі інші акти. Готуємося до нового тижня – як завжди, насиченого міжнародною активністю. Вже завтра – важливі переговори з європейськими партнерами,

– додав глава держави.

Він зауважив, що днями продовжить звертатися до міжнародної спільноти та спілкуватися з різними аудиторіями, зокрема зі студентами, адже це є дуже важливим.

"Хоч би що відбулося і хоч би що планували окупанти, ми маємо робити своє – захищати нашу державу та дбати одне про одного", – наголосив президент.

Глава держави підсумував, що чим ефективнішими у цьому будуть українці, тим швидше наша держава досягне перемоги.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:

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