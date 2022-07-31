Про це під час свого вечірнього звернення 31 липня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українцям потрібно триматися разом.
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Зеленський наголосив, що стратегічно в росії немає шансів перемогти в цій війні.
І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися на Півдні, на Сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці, – додав президент.
Глава держави зауважив, що українцям слід зберігати єдність не лише до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами.
"Вірю, що ми все це зробимо", – підсумував Зеленський.
Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:
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