Теплая одежда для защитников: как присоединиться к сбору для бойцов
Источник:инстаграм Владимира Полуносова
На Украину надвигается зима. Поэтому нашим мужественным защитникам как никогда нужны теплые вещи.
Только совместными усилиями мы сможем снабдить наших ребят теплом на всю зиму. Открыт сбор для 2 роты 98-го батальона ТРО Днепр.
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Как присоединиться к сбору для бойцов
В настоящее время есть потребность в 30 комплектах теплой одежды ECWCS Gen III Level 7, комплектах термобелья ECWCS GEN III Level 2 и флисовых куртках ECWCS GEN III Level 3 Tan. Полная сумма сбора составляет 420 тысяч гривен.
Эту сумму реально собрать совместными усилиями. Поэтому ссылка на банку – здесь. Номер карты: 5168 7574 0289 6684.
Украинским бойцам необходимо приобрести теплую одежду / фото инстаграм _orisya
Наши защитники нуждаются в теплой одежде на зиму / фото инстаграм _orisya
Напомним, что раньше мы просили вас помочь собрать средства на автомобиль для подразделения, в котором служит дизайнер канала и сайта 24 канала. Он с самого начала полномасштабного вторжения вместе со своими собратьями защищают Украину. Куда перевести средства: 5169360020564351, номер карты ПриватБанка Лабенского Ростислава.
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