"Птички" уже работают: бойцы 23 батальона ОПБ поблагодарили Кличко за FPV-дроны

Военнослужащие 23 отдельного батальона президентской бригады имени Богдана Хмельницкого прислали видео с благодарностью за дроны. Летательные аппараты нашим защитникам отправил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом Кличко сообщил на своей фейсбук-странице. Больше об обращении бойцов, рассказываем далее.

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Украинские бойцы получили FPV-дроны

Виталий Кличко отметил, что в конце января 2024 года он отправил 40 FPV-дронов 23 батальону спецназначения. Таким образом городской голова Киева откликнулся на обращение бойцов.

Бойцы 23 отдельного батальона специального назначения ОПБ прислали видео с Донбасса. "Птички" уже работают и помогают уничтожать врага,

– сообщил Виталий Кличко.

Бойцы 23 ОПБ поблагодарили за присланные FPV-дроны / Видео из фейсбука Виталия Кличко

Стоит отметить, что до этого братья Кличко передали 100 FPV-дронов бойцам 47 отдельной механизированной бригады "Магура" и еще 100 FPV-дронов – 53 отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которые защищают Авдеевку в Донецкой области.