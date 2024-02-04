Про це Кличко повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Більше про звернення бійців, розповідаємо далі.

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Українські бійці отримали FPV-дрони

Віталій Кличко зазначив, що наприкінці січня 2024 року він відправив 40 FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення. Таким чином міський голова Києва відгукнувся на звернення бійців.

Бійці 23 окремого батальйону спеціального призначення ОПБ прислали відео з Донбасу. "Пташки" вже працюють і допомагають нищити ворога,

– повідомив Віталій Кличко.

Бійці 23 ОПБ подякували за надіслані FPV-дрони / Відео з фейсбуку Віталія Кличка

Варто зазначити, що до цього брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям 47 окремої механізованої бригади "Маґура" та ще 100 FPV-дронів – 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку у Донецькій області.