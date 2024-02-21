Впрочем, пугать может не это, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, а сумма в 4 триллиона долларов. Именно во столько, по мнению Семотюка, может обойтись холодная война с Россией, в которую будут втянуты США.

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Война и украинские беженцы

По словам Тизенгаузена, украинские беженцы – те люди, которые многим странам поднимают экономику. Они быстро адаптируются к работе и похожи по идеологии.

"20 миллионов трудоспособных украинцев не пугают. А триллионы денег, которые придется потратить на новую войну, – страшнее", – объяснил он.

Политтехнолог подчеркнул, что победа Украины зависит от ее партнеров. И здесь не стоит говорить условное "если" и рассуждать, как может произойти, а помогать уже сейчас.

"В Европе, я так понимаю, проигрыш России уже не сильно рассматривается", – заметил он.

Отметим, что волнение американского журналиста темой беженцев стало после того, как снова не был поставлен на голосование законопроект о помощи Украине. Он отметил, что Путин не остановится на Украине и мир будет втянут в войну.

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