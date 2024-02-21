Утім, лякати може не це, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, а сума у 4 трильйона доларів. Саме у стільки, на думку Семотюка, може обійтися холодна війна з Росією, в яку будуть втягнуті США.

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Війна і українські біженці

За словами Тизенгаузена, українські біженці – ті люди, які багатьом країнам піднімають економіку. Вони швидко адаптуються до роботи і схожі за ідеологією.

"20 мільйонів працездатних українців не лякають. А трильйони грошей, які доведеться витратити на нову війну, – страшніше", – пояснив він.

Політтехнолог наголосив, що перемога України залежить від її партнерів. І тут не варто говорити умовне "якщо" і розмірковувати, як може статися, а допомагати уже зараз.

"В Європі, я так розумію, програш Росії уже не сильно розглядається", – зауважив він.

Зазначимо, що схвилювання американського журналіста темою біженців стало після того, як знову не було поставлено на голосування законопроєкт про допомогу Україні. Він наголосив, що Путін не зупиниться на Україні і світ буде втягнутий у війну.

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