"Мы все воюем": в Киеве назвали действенный способ для поддержки украинских бойцов и их семей

В Киеве презентовали проект SUPPORT AZOV, цель которого состоит в направлении усилий на срочные нужды в борьбе с врагом. В частности, на все направления помощи боевым подразделениям, семьям погибших, раненых и пленных бойцов.

На мероприятии, состоявшемся по инициативе ветеранов войны, волонтеров, Патронатной службы и представителей Азовского движения, побывали журналисты сайта 24 канала.

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Цели проекта

Олег Петренко, руководитель проекта SUPPORT AZOV, ветеран полка "Азов" и народный депутат Украины 8-го созыва отметил, что без помощи волонтеров, народной мобилизации, зарубежных донаторов и диаспоры формирование эффективных боеспособных подразделений было бы невозможным.

По его словам, у государства не хватает ресурса, чтобы полноценно проходили процесс реабилитации тяжело раненых защитников. Так же не хватает ресурса и на то, чтобы семьи всех наших героев получили поддержку государства такого, которого они заслуживают.

Целью SUPPORT AZOV является создание объединяющей и удобной платформы для всех неравнодушных, для азовских подразделений, к раненым, к тем, кто сейчас находится в плену из Мариупольского гарнизона,

– сказал он.

В Киеве презентовали проект SUPPORT AZOV / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

По словам Петренко, есть три основные опции проекта:

поддержи бойцов;

поддержи раненых;

поддержи семьи защитников из "Азовстали".

Реабилитация и поддержка семей

Руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева сказала, что поддержка волонтеров и обычных граждан Украины очень важна для реабилитации раненых бойцов.

Мы все вовлечены, мы все воюем, мы все одна великая нация, которая воюет с врагом. Только благодаря нашей сплоченности мы смогли помочь уже очень большому количеству раненых, особенно тем раненым ребятам, которых удалось вывезти вертолетами из Азовстали,

– добавила она.

Благодаря поддержке людей, благодаря тому, что они согласились и оказали материальную помощь, уже поставили на ноги более 50 бойцов. И они уже возвращаются в строй – даже те ребята, которые лишились конечностей.

Сложная реабилитация ампутантов или ребят, просто потерявших возможность нормально передвигаться и ходить, нуждалась в очень серьезной и профессиональной помощи. К сожалению, из-за масштабности боевых действий военные госпитали и гражданские больницы сильно переполнены.

Мы взяли на себя такую ответственность и смогли разгрузить эти больницы и забрать часть наших воинов под свою опеку и предоставить им качественную помощь. Почти все ребята, раненые в Мариуполе и под Киевом, очень молоды. Для них очень важно вернуться в строй. Для этого необходима быстрая, качественная реабилитация и правильное лечение,

– подчеркнула Толкачева.

Благодаря поддержке граждан на ноги поставили 50 бойцов / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

В большинстве случаев бойцы не изъявляют желания ехать на реабилитацию или протезирование за границу, потому что чувствуют себя некомфортно, когда дома идет война. Поэтому на Западе Украины была создана украинская добровольческая больница, которая готова как можно быстрее прооперировать и передать их на реабилитацию.

Кроме того, в поддержке нуждаются семьи, выехавшие за границу, вывезли детей или нашли убежище на Западе Украины. Их также нужно размещать и давать какие-то средства, хотя минимальные, чтобы они могли жить. Ведь многие из них оказались прямо на улице из-за того, что жили в Мариуполе в гарнизоне вместе со своими мужчинами,

– сказала она.

Толкачева добавила, что "наша личная обязанность вывезти всех до последнего, равно как и вывезти из плена и предоставить нормальную адекватную медицинскую помощь ребятам, которые ранены".

По ее словам, почти все находящиеся в плену ребята получили ранения. Некоторые из них были ранены дважды, почти все они имеют контузии разной формы.

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На мероприятии также продемонстрировали видеоотчет предварительной волонтерской деятельности проекта, обращение военных с фронта. Также был анонсирован сбор средств на первый целевой сбор под названием "Ночные привидения", целью которого является помощь украинским защитникам в ночных операциях.

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