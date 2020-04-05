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      Помощи в МВФ просят одновременно 85 стран: хватит ли денег на всех

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      МВФ задействует весь резервный фонд, чтобы помочь странам преодолеть экономические последствия коронавируса / egyptindependent.com

      Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что из-за эпидемии коронавируса к МВФ за помощью одновременно обратились сразу 85 стран. Чтобы им помочь, МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд.

      Речь идет о сумме в 1 триллион долларов. Об этом рассказала Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

      Важно В МВФ заявили о вхождении мировой экономики в рецессию: что это значит

      Фактически никогда раньше за всю нашу 75-летнюю историю так много стран не нуждались в экстренном финансировании. К нам уже обратились 85 стран – все одновременно,
      – заявила Георгиева.

      Она также подчеркнула, что больше всего страдают страны с развивающимися экономиками. По словам главы Фонда, даже во время мирового кризиса 2008 года ситуация была лучше, чем сейчас.

      "Мы никогда раньше не видели, чтобы мировая экономика просто остановилась. Мы в рецессии, а это гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис", – резюмировала распределитель МВФ.

      Как кризис уже повлиял на Украину?
      Для Украины новый кризис начался 9 марта, когда произошел обвал на нефтяном рынке. Затем еще больше осложнился после введения карантина 12 марта.

      Кризис сразу же стал частично заметным для граждан из-за падения курса гривны. За более чем 3 недели национальная валюта обвалилась на 3 гривны относительно доллара.

      Кроме того, кризис привел к тому, что государство было вынуждено распродавать свои золотовалютные резервы. Так, Нацбанк был вынужден продать более 1,5 миллиарда долларов, чтобы сдержать падение гривны. Сейчас влияние кризиса на экономику Украины приостановилось.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МВФ Мировой кризис 2020 Деньги Коронавирус COVID-19
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