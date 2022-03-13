С помощью авиации враг пытается развить наступление на Волновахском направлении, – Генштаб ВСУ
Источник:Фейсбук Генерального штаба ВСУ
Идут восемнадцатые сутки, как украинский народ героически защищает страну от российских захватчиков. Враг пытается развить наступление на Волновахском направлении.
Детали рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ. Данные обновлены в 12:00.
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При поддержке армейской авиации пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника завладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах,
– говорится в сообщении.
Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – 12 марта сообщил, что Волновахи больше не существует. Город стал мишенью для десятков ракет и снарядов российских оккупантов.
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