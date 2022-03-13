С помощью авиации враг пытается развить наступление на Волновахском направлении, – Генштаб ВСУ

Идут восемнадцатые сутки, как украинский народ героически защищает страну от российских захватчиков. Враг пытается развить наступление на Волновахском направлении.

Детали рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ. Данные обновлены в 12:00.

Заметьте Почти 13 тысяч убитых оккупантов, тысячи единиц техники – Зеленский о потерях врага

При поддержке армейской авиации пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника завладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах,

– говорится в сообщении.

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – 12 марта сообщил, что Волновахи больше не существует. Город стал мишенью для десятков ракет и снарядов российских оккупантов.

Как прошла ночь в областях Украины 13 марта: смотрите видео