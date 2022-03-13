Деталі розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ. Дані оновлено о 12:00.

Зауважте Майже 13 тисяч вбитих окупантів, тисячі одиниць техніки, – Зеленський про втрати ворога

За підтримки армійської авіації намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку. Війська противника заволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах,

– мовиться у повідомленні.

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – 12 березня повідомив, що Волновахи більше не існує. Місто стало мішенню для десятків ракет та снарядів російських окупантів.

Як минула ніч в областях України 13 березня: дивіться відео