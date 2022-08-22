Помощника гауляйтера Херсона сальдо взорвали в автомобиле. Речь идет об игоре телегине.

Соответствующую информацию сообщили в телеграм-канале "Ящик Пандоры". Информация об инциденте появилась поздно вечером 22 августа.

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Помощника сальдо взорвали в авто

Вероятно, помощника гауляйтера Херсонщины сальдо игоря телегина взорвали сегодня (говорится о 22 августа – 24 канал) в 18:20 в автомобиле,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 23:23 22 августа официальные власти не подтвердили и не опровергли эту информацию. Так что она может быть вполне правдивой, ведь раньше уже была попытка покушения на самого сальдо.

В сальдо – рак

Военнослужащий терробороны и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что в середине июля Владимира сальдо госпитализировали во временно оккупированном Херсоне. Ведь у сальдо – онкология.

Вроде бы у него там плановая операция, потому что он хронически болеет. Но прежде он лечился в Израиле, свободно передвигался, делал себе операции. Мы все понимаем, каков уровень израильских клиник,

– объяснил Хлань.

Он предполагал, что, вероятно, судьбу сальдо решит карма еще до прихода в город бойцов ВСУ. Например, гауляйтеру может просто не хватить препаратов для проведения операции, которая для него крайне необходима.

Раньше в разных телеграм-канал писали, что якобы сальдо отравили. Однако подтверждений этой информации тоже не было. Только в августе эти данные "подтвердили" оккупанты.

Стоит вспомнить, что сам сальдо долгое время был мэром Херсона и народным депутатом, поэтому оказывает немало влияния на регион. Однако и он задумывается о собственной безопасности. В частности, он:

понял, что никакая гарантия безопасности не может быть даже для столь влиятельного в регионе человека;

ведь существуют как подковерные игры внутри русского болота, так и славные украинские партизаны, которые показали себя крайне эффективно.

Кратко о попытках уничтожить сальдо

11 июля представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Херсоне попытались взорвать гауляйтера владимира сальдо.

В июле его хотели взорвать с помощью самодельной бомбы. К сожалению, взрывчатку обнаружили раньше, чем она взорвалась.

Следует отметить, что это не первая попытка ликвидировать предателя. Однако до сих пор ни одна не была успешной.

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