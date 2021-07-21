Помощника Трампа миллиардера Томаса Баррака обвиняют в шпионаже

Советника и друга экс-президента Дональда Трампа Тома Баррака обвиняют по делу о шпионаже. Речь идет о работе в пользу правительства Объединенных Арабских Эмиратов.

Томаса Баррака обвиняют в незаконном лоббировании интересов ОАЭ. Адвокат Баррака заявил, что его подзащитный не признает обвинений.

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В чем обвиняют Томаса Баррака

В попытке повлиять на внешнюю политику США в пользу ОАЭ. Баррак мог делать это тогда, когда он был агентом Эмиратов – по данным американского следствия, с 2016 до 2018 года. Он является последним экс-чиновником Трампа, которому угрожают федеральные обвинения.

Тома Баррака обвиняют в:

сговоре

препятствовании правосудию;

нескольких ложных заявлениях в ФБР во время интервью 2019 года.

В деле обвинения, которое насчитывает 7 страниц, также фигурируют:

27-летний Мэттью Граймс, который работает на Баррака,

гражданин ОАЭ Рашид Султан Рашид Аль Малика Альшахи.

Отмечается, что ни один из трех фигурантов не уведомил генерального прокурора США о том, что они действуют в США как агенты иностранного правительства. Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Марк Леско заявил, что характеристика, имеющаяся в обвинительном заключении, "является ничем иным как предательством" чиновников США, включая самого Дональда Трампа.

Что известно о Томасе Барраке

Источник: Forbes