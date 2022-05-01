Поможет разбить Россию и зачистить землю от агрессора, – Ермак о поддержке США

В Украину прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Этот визит прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Пелоси уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Украинский гарант наградил политика из США орденом княгини Ольги. Кроме того, они уже успели провести переговоры.

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Ермак о визите Нэнси Пелоси в Киев

Глава ОП заявил, что сильная поддержка США будет способствовать победе Украины. Он также добавил, что в Украине ожидают возвращения американского посольства в Киев.

Поможет разбить Россию и зачистить землю от агрессора,

– заявил Ермак.

Визит американского политика также прокомментировал председатель ВРУ Руслан Стефанчук. Он поблагодарил Нэнси Пелоси за мощный ответ Конгресса США на полномасштабную войну России на Украине. По его словам, официальный Вашингтон поддерживает Украину на всех уровнях, а каждое принятое решение в пользу украинской стороны – это пуля в сторону врага, представляющего угрозу как демократии, так и безопасности на глобальном уровне.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что главное – не останавливаться, поскольку сейчас важно перекрыть все пути для российской военной машины, которая убивает тысячи невинных жителей Украины. Глава украинского парламента подчеркнул, что официальный Киев рассчитывает на получение дополнительных 33 миллиардов долларов от США, предоставление финансовой поддержки и оружия. Также речь идет о санкциях против России.

Ленд-лиз для Украины: что следует знать

Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины. Это произошло 28 апреля 2022 года. Дальше документ должен подписать президент Джозеф Байден.

В последний раз ленд-лиз использовали во время Второй мировой войны. Тогда США передавали оружие европейским странам, которые оказывали сопротивление гитлеровской Германии.

В Госспецсвязи добавили, что закон о ленд-лизе для Украины четко указывает, кто добро, а кто – зло в этой войне. Штаты провели параллель со Второй мировой войной. Ведь их помощь сыграла немаловажную роль во Второй мировой войне.

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