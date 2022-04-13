Понемногу удается спасать людей и завозить питиние: как проходит эвакуация из Попасной

С Востока Украины продолжают эвакуировать население. Впрочем, есть места, где сделать это тяжело, в частности, Попасная.

В последнее время провести эвакуацию там почти невозможно, но позавчера и вчера удалось. Однако, как отметил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, "гуманитарные коридоры" впервые за полтора месяца не открылись.

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Как проходит эвакуация из Попасной

По его словам, эвакуация из Попасной, где продолжаются уличные бои, полна опасности. Но благодаря волонтерам за два дня удалось спасти 18 человек.

"Режим тишины" отсутствует – россияне не выполняют приказы высшего руководства, потому что видят легкую наживу: убить и быстрее ограбить, отправить домой еще одно одеяло или пылесос,

– написал Гайдай.

Он также добавил, что еще есть желающие эвакуироваться, однако им крайне тяжело добраться до места сборов, а эвакуирующим – в удаленный микрорайон города. Но они пробуют.

Гайдай еще раз призвал эвакуироваться из Луганской области

Заметим, ранее глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться, пока есть возможность. Поскольку российские оккупанты накапливают технику под Рубежным и в других местах.

Гайдай подчеркивает, что с каждым днем ​​опасность для тысячи мирных жителей растет.

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