Останнім часом провести евакуацію там майже неможливо, але позавчора і вчора вдалося. Однак, як зауважив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, "гуманітарні коридори" вперше за півтора місяці не відкрилися.
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Як проходить евакуація з Попасної
За його словами, евакуація з Попасної, де тривають вуличні бої, сповнена небезпеки. Але, завдяки волонтерам, за два дні вдалося врятувати 18 осіб.
"Режим тиші" відсутній – росіяни не виконують накази вищого керівництва, тому що бачать легку наживу: вбити і швидше пограбувати, відправити додому ще одну ковдру чи пилосос,
– написав Гайдай.
Він також додав, що ще є охочі евакуюватися, однак їм вкрай важко дістатися до місця зборів, а тим, хто евакуює – до віддаленого мікрорайону міста. Але вони намагаються.
Гайдай вкотре закликав евакуюватись з Луганщини
Зауважимо, раніше голова Луганської ОВА закликав жителів області евакуюватися, поки є можливість. Оскільки російські окупанти накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях.
Гайдай підкреслює, що із кожним днем небезпека тисяч мирних жителів зростає.
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