"Понимает глубокое разочарование": Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

В Австралии заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла из страны. В то же время надежда на взаимодействие остается.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что ее страна ценит отношения с Францией. Кроме того, австралийская сторона считает Францию важным партнером. Он обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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С сожалением отмечаем решение отозвать посла Франции в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением,

– заявила Пэйн.

В МИД Австралии отметили, что надеются на взаимодействие с Францией. Речь идет о многих вопросах, представляющих интерес для обеих стран.

Франция отзывает посла: главное