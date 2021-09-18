"Понимает глубокое разочарование": Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла
Источник:The Sydney Morning Herald
В Австралии заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла из страны. В то же время надежда на взаимодействие остается.
Пресс-секретарь министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что ее страна ценит отношения с Францией. Кроме того, австралийская сторона считает Францию важным партнером. Он обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
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С сожалением отмечаем решение отозвать посла Франции в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением,
– заявила Пэйн.
В МИД Австралии отметили, что надеются на взаимодействие с Францией. Речь идет о многих вопросах, представляющих интерес для обеих стран.
Франция отзывает посла: главное
- В МИД Франции приняли решение отозвать послов своей страны в США и Австралии. Сейчас это сделают исключительно для консультаций.
- Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что на такой шаг пошли из-за скандала с подводными лодками. Недавно Австралия заявила о расторжении едва ли не самого масштабного за свою историю военного контракта. Речь идет о сумме в размере несколько миллиардов долларов.
- В сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового оборонного партнерства AUKUS. Этот блок меняет расклад сил в Индо-Тихоокеанском регионе.