Речниця міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що її країна цінує відносини з Францією. Окрім того, австралійська сторона вважає Францію важливим партнером. Він забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Зауважте Удар в спину: Австралія відмовилася купувати підводні човни у Франції
З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням,
– наголосила Пейн.
У МЗС Австралії зауважили, що сподіваються на взаємодію з Францією. Мовиться про багато запитань, які становлять інтерес для обох країн.
Франція відкликає посла: головне
- У МЗС Франції ухвалили рішення відкликати послів своєї країни у США та Австралії. Наразі це зроблять виключно для консультацій.
- Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зауважив, що на такий крок пішли через скандал із підводними човнами. Нещодавно Австралія заявила про розірвання чи не наймасштабнішого за свою історію військового контракту. Мовиться про суму у розмірі кількадесяти мільярдів доларів.
- У вересні 2021 року Австралія, Велика Британія і США оголосили про створення нового оборонного партнерства AUKUS. Цей блок змінює розклад сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.