Все дело в том, что Австралия, США и Великобритания 16 сентября подписали Индо-Тихоокеанский союз, предусматривающий более тесное сотрудничество в сфере обороны и технологий. Собственно этот союз и позволяет Австралии отказаться от французских подлодок.

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Возмущение французов вполне понятно – 4 года назад они выиграли тендер на сумму в 40 миллиардов долларов на поставку подлодок. Тогда в тендере не принимали участие ни США, ни Великобритания. Более того, всего 2 недели назад министр обороны Австралии еще подтверждал эту сделку, но внезапно Франция получила отказ.

Обострение отношений с Китаем

Похоже, что проблема здесь не столько в американцах, которых многие французские политики обвиняют чуть ли не в предательстве, сколько в трудностях на производстве. Дело в том, что сделка на поставку 12 французских подлодок была подписана еще в 2016 году, а поставить их собирались аж к 2035 году. Но Австралия столкнулась с обострением отношений с Китаем и защита им нужна не через 14 лет, а уже сегодня.

Пекин нанес колоссальный экономический удар по Австралии, существенно ограничив торговые отношения. Все из-за того, что Австралия посмела поставить подпись под требованием о расследовании происхождения COVID-19.



Австралия, Великобритания и США создали трёхсторонний оборонный альянс / Фото The Royal Australian Navy

Оправившись от шока, Австралия, по всей видимости, поняла, что стоит уже сейчас перейти к более решительным действиям, ведь следующий удар от Китая может стать военным. Тут они прекрасно сошлись в стратегических интересах с США и Великобританией.

Вашингтон, для которого Пекин является главным противником и конкурентом, таким образом существенно усилит свои позиции в регионе. А Великобритания, не так давно покинувшая Евросоюз, продемонстрирует, что может лучше справляться без него, принимая серьезные стратегические решения, не согласовывая их с Брюсселем.

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Американские подлодки более маневренны

Соглашение между США, Великобританией и Австралией, предусматривает обмен информацией и технологиями во многих областях, включая разведку, квантовые технологии, искусственный интеллект и обмен самым современным вооружением.

Развитие контроля вот этих самых "подводных зон", как раз и вызвали такую волну гнева во Франции. Дело в том, что французы делали, можно сказать, обычные подлодки. Они, конечно, обладали современным вооружением и радарами, но передовыми их назвать никак нельзя.

В то время как американцы предложили Австралии именно атомные подлодки, еще и производство организуют прямо на австралийской территории. Атомные подлодки намного быстрее обычных, способны дольше оставаться на глубине, более маневренны и их труднее обнаружить. Австралийские военные эксперты уже назвали их ключом к успеху.

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Сдерживающий фактор против Китая

Стремительное развитие событий в регионе, не могли оставить без внимания в Китае. Там тут же ринулись отчитывать Австралию, мол, она сама виновата в ухудшении отношений с Поднебесной, а потому должна сделать соответствующие выводы, вместо того, чтобы развивать "менталитет холодной войны". Сами атомные подлодки выделили отдельно, сославшись на договор о нераспространении ядерного оружия, под которым стоит подпись Австралии.

Но здесь китайцы лукавят, ведь сама технология атомных подлодок не подпадает под этот договор, ведь они не оснащены ядерным оружием, а лишь ядерными реакторами, которые и дают им такое мощное преимущество в море. Более того, их можно охарактеризовать и как "ядерный зонтик", ведь разведывательные возможности будут значительно увеличены, а потому и подготовиться к вероятной атаке Китая будет проще.



Джо Байден принял участие в виртуальной прес-конференции о создании нового союза / Фото Picture Alliance

Китай уже признал, что наличие у Австралии такой технологии существенно изменит баланс сил в регионе, хотя Пекин и не проигрывает по военной мощи. На западе же это посчитали отличным сдерживающим фактором против Китая. Ведь помимо того, что это сильно связывает им руки на морском пространстве, это также заставляет их считаться с интересами стран, которые осмелились поставить под сомнение политику китайской компартии. К тому же, это мощный сигнал и Европе – в союзничестве с США, а не отдельно, они могут быть уверены в своей безопасности.