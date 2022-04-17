Понимают, что это исторический шанс, – военный журналист о боевом духе ВСУ на Донбассе

Боевой дух наших военных замечательный, все с кем я общался – хотят море вражеской крови. Бойцы уверены, что сейчас у нас есть исторический шанс – разобраться с Россией навсегда.

Об этом рассказал военный журналист Евгений Назаренко в эфире 24 канала. Он также добавил, что действия ВСУ четкие и скоординированные, и отметил высокий уровень мотивации нашей армии.

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Военные понимают, что попали в исторический период. Украина не была такой сильной, как сейчас, еще никогда,

– делится Евгений Назаренко.

Настроение военных на Донбассе

Поэтому наши бойцы понимают поставленную задачу, выполняют ее, к сожалению, тоже умирают. Но это совсем не влияет на боевой дух.

"Все здесь готовы к любому развитию событий, и на самом деле это решающее сражение за Донбасс уже очень ожидаемо, потому что один военный говорит мне: "Да скорее бы уже, я бы всех здесь зачистил, и домой бы пошел", – рассказывает журналист.

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