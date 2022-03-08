Понимают, что такой у них на цену золота: у пленных оккупантов обнаружили украденный телевизор
8 марта 2022 , 23:06Читати новину українською
Источник:телеграм Оперативный ВСУ
В сети обнародовали очередное видео с пленными оккупантами. В этот раз у них обнаружили телевизор.
Хотели вывезти его в Россию. Дело в том, что множество компаний и торговых марок прекратили вовсе или приостановили работу на территории страны-агрессора, так что оккупанты понимают, что такой телевизор теперь у них будет на цену золота.
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У пленных оккупантов обнаружили украденный телевизор: видео
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