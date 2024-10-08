Снижение мобилизационного возраста: нардеп ответил, обсуждают ли этот вопрос в Раде

Недавно в сети начала распространяться информация, что в Украине готовятся к снижению мобилизационного возраста. Впрочем, вопрос снижения мобилизационного возраста до 20 лет не стоит на повестке дня у Верховной Рады.

Об этом в эфире Громадського радио заявил народный депутат, член профильного комитета Вадим Ивченко. В то же время он подчеркнул, что лица с хорошей физической подготовкой должны участвовать в боевых действиях, а не сидеть в тылу.

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Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Ивченко рассказал, что на сегодня есть сигналы от ВСУ, что для выполнения боевых задач необходимы люди с физической подготовкой, ведь лица, которым 47 – 50 лет, трудно дается выполнение боевых задач, которые просят командиры бригад.

Это сигналы только к нам, в Комитет нацбезопасности и обороны, но пока что вопросы совсем не обсуждаются в комитете. Совсем не стоит на повестке дня комитета и совсем не обсуждаются в Верховной Раде Украины,

– отметил депутат.

По его мнению, люди с хорошей физической подготовкой не должны оставаться в тылу, делать печатную или бюрократическую работу в штабах, ТЦК, "а должны выполнять реально боевые задачи".

"Те люди, которые ранены, проходят реабилитацию, физически неспособны, но могут выполнять другую работу – должны выполнять другую работу. Тогда, когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно говорить о снижении возраста или о более профессиональной мобилизации", – подчеркнул Ивченко.

Народный депутат отметил, что в течение последнего года мобилизация улучшилась количественно, но этого все еще недостаточно.

"Мы сегодня покрываем только потребности, чтобы закрыть потерю человеческого ресурса в бригадах. Но никак не создание новых бригад или усиление новых бригад, чтобы была соответствующая ротация, чтобы на место одних бригад заходили другие", – добавил он.

Напомним, что 4 октября секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в парламенте продолжаются дискуссии по снижения мобилизационного возраста. В то же время сам Костенко считает, что призывной возраст должен начинаться минимум с 20 лет.