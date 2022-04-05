Понял, что совершаем вторжение, – военный из России, который захотел воевать за Украину

Россия уже почти полтора месяца продолжает войну в Украине. Среди оккупантов оказались и те, кто захотел воевать на украинской стороне, поняв масштаб того, на что они согласились.

Об этом рассказал один из таких российских военных, сообщает 24 канал, ссылаясь на брифинг россиян, захотевших воевать за Украину в составе иностранного легиона. По его словам, он понял еще в начале, что совершает вторжение.

К теме Видел Ирпень, Бучу, Гостомель, они уничтожены, – российский военный, который теперь воюет за Украину

Наше подразделение уничтожили, – российский военный

Как отметил военнослужащий из России, его, как и многих других, отправили на территорию Украины для выполнения так называемой "военной спецоперации", как им говорило командование.

В первые дни вражеское подразделение фактически полностью уничтожили. Он попал под сильнейший огонь. Именно так оккупант и попал в плен к украинцам, где, как он заверил, осознал реальную картину действительности.

Находясь в плену, я осознал, что на самом деле это никакая не спецоперация, а продолжается полномасштабное вторжение на территорию другого государства.

– сказал он.

Россиянин добавил, что целью было установить свою власть и режим. Пока же он находился в плену, его перевозили, где он видел немало разрушенных городов Украины от рук его же сограждан.

Отметим, что легион, в котором находится военный из России, называется "Свобода России". Его создали из пленных российских военных, не желающих воевать против Украины. К нему присоединились и белорусы.

Стоит посмотреть – Пленные россияне поговорили с журналистами Украины: смотрите видео