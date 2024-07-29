Отличное попадание ракет по самолетам, технике и живой силе врага: обзор фронта от Свитана

Украинские Силы обороны отлично отработали ракетами по оккупантам в Крыму и на Луганщине. Скорее всего для атак были использованы ATACMS.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что передача Украине ракет ATACMS – это прекрасная инвестиция со стороны НАТО.

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Удар по Крыму

Свитан отметил, что несколько ракет, что были выпущены по Крыму, как минимум отминусовали 150 миллионов долларов у россиян. Было уничтожено 2 самолета, а еще система ПВО "Небо-М". Самолеты Су-30 – это очень хорошие машины, которые необходимо уничтожать.

Они построены на базе Су-27. То есть, для нас очень большой плюс, если такая реально хорошая машина не будет против нас воевать. Поэтому уничтожать их надо на земле. Поэтому, наша разведка, силы спецопераций эти задачи выполняют,

– отметил летчик-инструктор.

Удар по Луганщине

По словам полковника запаса ВСУ, ракеты также накрыли колонну оккупантов на Луганщине. Уже можно понять, как именно наши войска используют ракеты. Когда есть сосредоточение врага от роты, а это 100 человек, и более. Происходит подтверждение цели и удар.

"Скорее всего это кассетный ATACMS. Дальность – 165 километров. Если стоит HIMARS примерно в 50 километрах от линии боевого соприкосновения, то ракета доходит и выполняет боевую задачу. Кассетный снаряд и воздушный взрыв", – подчеркнул военный эксперт.