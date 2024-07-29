Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що передача Україні ракет ATACMS – це прекрасна інвестиція з боку НАТО.

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Удар по Криму

Світан зазначив, що декілька ракет, що були випущені по Криму, як мінімум відмінусували 150 мільйонів доларів у росіян. Було знищено 2 літаки, а ще система ППО "Небо-М". Літаки Су-30 – це дуже хороші машини, які необхідно знищувати.

Вони побудовані на базі Су-27. Тобто для нас дуже великий плюс, якщо така реально хороша машина не буде проти нас воювати. Тому знищувати їх треба на землі. Тож наша розвідка, Сили спецоперацій ці завдання виконують,

– зауважив льотчик-інструктор.

Удар по Луганщині

За словами полковника запасу ЗСУ, ракети також накрили колону окупантів на Луганщині. Уже можна зрозуміти, як саме наші війська використовують ракети. Коли є зосередження ворога від роти, а це 100 людей, і більше. Відбувається підтвердження цілі й удар.

"Швидше за все це касетний ATACMS. Дальність – 165 кілометрів. Якщо стоїть HIMARS приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то ракета доходить і виконує бойове завдання. Касетний снаряд і повітряний вибух", – наголосив військовий експерт.