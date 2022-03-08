Попадание вражеской ракеты в школьный стадион на Днепропетровщине

Российские оккупанты обстреливают территорию Украины ракетами. На Днепропетровщине снаряд прилетел в школьный стадион.

Ракета взорвалась в 250 метрах от школы

Попадание российской ракеты произошло в селе Григоровка Васильковского района. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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По его информации, ракета прилетела со стороны Пологов Запорожской области. Сообщается, что в школе выбило окна и двери.

От стадиона, куда попала ракета, до школы всего лишь 250 метров.

Лукашук сообщил, что в момент попадания снаряда в школе находилось более 30 переселенцев из Волновахи. К счастью, жертв нет.

В то же время людей эвакуировали в другое место.



Последствия попадания ракеты / Фото из фейсбука Лукашука



Последствия попадания ракеты / Фото из фейсбука Лукашука



Последствия попадания ракеты / Фото из фейсбука Лукашука

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