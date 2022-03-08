Попадание вражеской ракеты в школьный стадион на Днепропетровщине
Источник:фейсбук Николая Лукашука
Российские оккупанты обстреливают территорию Украины ракетами. На Днепропетровщине снаряд прилетел в школьный стадион.
Ракета взорвалась в 250 метрах от школы
Попадание российской ракеты произошло в селе Григоровка Васильковского района. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
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По его информации, ракета прилетела со стороны Пологов Запорожской области. Сообщается, что в школе выбило окна и двери.
От стадиона, куда попала ракета, до школы всего лишь 250 метров.
Лукашук сообщил, что в момент попадания снаряда в школе находилось более 30 переселенцев из Волновахи. К счастью, жертв нет.
В то же время людей эвакуировали в другое место.
Последствия попадания ракеты / Фото из фейсбука Лукашука
Последствия попадания ракеты / Фото из фейсбука Лукашука
Последствия попадания ракеты / Фото из фейсбука Лукашука
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