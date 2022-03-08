Ракета вибухнула за 250 метрів від школи
Влучання російської ракети сталося у селі Григорівка Васильківського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Це важливо Окупанти розстріляли мікроавтобус, в якому їхали на зміну виховательки дитбудинку
За його інформацією, ракета прилетіла зі сторони Пологів, що на Запоріжжі. Повідомляється, що в школі вибило вікна й двері.
Від стадіону, куди влучила ракета, до школи всього лише 250 метрів.
Лукашук повідомив, що в момент влучання снаряду у школі перебувало понад 30 переселенців з Волновахи. На щастя, жертв немає.
Водночас людей евакуювали до іншого місця.
Наслідки потрапляння ракети / Фото з фейсбуку Лукашука
Наслідки потрапляння ракети / Фото з фейсбуку Лукашука
Наслідки потрапляння ракети / Фото з фейсбуку Лукашука
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!