Ракета вибухнула за 250 метрів від школи

Влучання російської ракети сталося у селі Григорівка Васильківського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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За його інформацією, ракета прилетіла зі сторони Пологів, що на Запоріжжі. Повідомляється, що в школі вибило вікна й двері.

Від стадіону, куди влучила ракета, до школи всього лише 250 метрів.

Лукашук повідомив, що в момент влучання снаряду у школі перебувало понад 30 переселенців з Волновахи. На щастя, жертв немає.

Водночас людей евакуювали до іншого місця.



Наслідки потрапляння ракети / Фото з фейсбуку Лукашука



Наслідки потрапляння ракети / Фото з фейсбуку Лукашука



Наслідки потрапляння ракети / Фото з фейсбуку Лукашука

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