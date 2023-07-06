Там хранились артиллерия и ракеты, – в Минобороны раскрыли детали удара по складу в Макеевке

Украинские артиллеристы уничтожили в Макеевке склад артснарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД" врага. Удары по тылам оккупантов напоминают кампанию Херсонского контрнаступления.

Попадание подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. В свою очередь в ISW сообщили, что Силы обороны приступили к координационной серии ударов, чтобы ослабить российскую логистику и сдвинуть наземные линии связи вдоль всего периметра боевых действий.

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Детали результатов "хлопка" в Макеевке

Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы нанесших огненное поражение украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар,

– отметила Анна Маляр.

По ее словам, уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД".

Маляр отметила, что только за минувшие сутки было уничтожено 6 складов боеприпасов врага на одном только таврическом направлении.

Что известно о "хлопке" в Макеевке Вечером 4 июля в оккупированной Макеевке прогремели несколько взрывов, над городом наблюдают клубы дыма. Попадание в Макеевку в склад боеприпасов произошло на недостроенном микрорайоне "Монолит". А именно – между шахтой Бутовской и городской больницей № 2.

Напоминает кампанию Херсонского контрнаступления: ISW об ударах ВСУ по тылам оккупантов

В Институте изучения войны также обратили внимание, что на протяжении 4 – 5 июля ВСУ нанесли серии ракетных ударов по тыловым позициям россии вдоль всей линии фронта, в частности:

по складу боеприпасов в Макеевке,

позициям россиян у Дебальцево

и по железнодорожной станции в Ясиноватой.

Широкомасштабная серия ударов, нацеленная на материально-техническое обеспечение, была бы уместным элементом такой стратегии и частично напоминает кампанию блокирования, которую украинские силы провели в рамках Херсонского контрнаступления.

– отмечают в Институте.

В ISW отмечают, что ВСУ сосредотачиваются на достижении асимметричного уровня истощения врага, который позволил бы Украине сохранить живую силу ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, однако истощил бы российские войска и технику.

"Подобная кампания ВСУ будет иметь накопительный кумулятивный эффект, поэтому ее результаты не будут очевидны сразу", – предупреждают в ISW.

! ISW также сообщает, что в настоящее время украинские военные ведут наступательные действия на 5 участках фронта и преуспели в некоторых направлениях. Отмечается, что украинские силы продвинулись на Бахмутском направлении: к юго-западу от Берховки, к западу от Ягодного и к юго-западу от Бахмута.