Там хранились артиллерия и ракеты, – в Минобороны раскрыли детали удара по складу в Макеевке
Украинские артиллеристы уничтожили в Макеевке склад артснарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД" врага. Удары по тылам оккупантов напоминают кампанию Херсонского контрнаступления.
Попадание подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. В свою очередь в ISW сообщили, что Силы обороны приступили к координационной серии ударов, чтобы ослабить российскую логистику и сдвинуть наземные линии связи вдоль всего периметра боевых действий.
Смотрите также Оккупированная Макеевка третий день подряд принимает в гости "хлопок": яркое видео
Детали результатов "хлопка" в Макеевке
Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы нанесших огненное поражение украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар,
– отметила Анна Маляр.
По ее словам, уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД".
Маляр отметила, что только за минувшие сутки было уничтожено 6 складов боеприпасов врага на одном только таврическом направлении.
Что известно о "хлопке" в МакеевкеВечером 4 июля в оккупированной Макеевке прогремели несколько взрывов, над городом наблюдают клубы дыма. Попадание в Макеевку в склад боеприпасов произошло на недостроенном микрорайоне "Монолит". А именно – между шахтой Бутовской и городской больницей № 2.
Напоминает кампанию Херсонского контрнаступления: ISW об ударах ВСУ по тылам оккупантов
В Институте изучения войны также обратили внимание, что на протяжении 4 – 5 июля ВСУ нанесли серии ракетных ударов по тыловым позициям россии вдоль всей линии фронта, в частности:
- по складу боеприпасов в Макеевке,
- позициям россиян у Дебальцево
- и по железнодорожной станции в Ясиноватой.
Широкомасштабная серия ударов, нацеленная на материально-техническое обеспечение, была бы уместным элементом такой стратегии и частично напоминает кампанию блокирования, которую украинские силы провели в рамках Херсонского контрнаступления.
– отмечают в Институте.
В ISW отмечают, что ВСУ сосредотачиваются на достижении асимметричного уровня истощения врага, который позволил бы Украине сохранить живую силу ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, однако истощил бы российские войска и технику.
"Подобная кампания ВСУ будет иметь накопительный кумулятивный эффект, поэтому ее результаты не будут очевидны сразу", – предупреждают в ISW.Важно ! ISW также сообщает, что в настоящее время украинские военные ведут наступательные действия на 5 участках фронта и преуспели в некоторых направлениях. Отмечается, что украинские силы продвинулись на Бахмутском направлении: к юго-западу от Берховки, к западу от Ягодного и к юго-западу от Бахмута.