Попала ракета: появилось видео, как Россия атаковала торговое судно Бангладеша в Ольвии
Россия 2 марта атаковала иностранное торговое судно Banglar Samriddhi. Оно находилось в порту Ольвия на якорной стоянке.
В Ольвию судно зашло еще 23 февраля. Оно ожидало нагрузки. Возможности выхода не было из-за незаконных навигационных предупреждений об ограничении судоходства со стороны России.
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Одна ракета попала в надстройку, на судне начался пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира. По предварительным данным, пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
Россия атаковала иностранное торговое судно: смотрите видео
Ракета попала в судно: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)
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