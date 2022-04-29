В Луганской области ранены 2 спасателя ГСЧС

Такой случай произошел в Луганской области, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Два спасателя были ранены при исполнении – попали под вражеский обстрел. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Сегодня старший пожарный спасатель и водитель 38 государственной пожарно спасательной части направлялись на помощь мирному населению в Новодружеск, где попали под обстрелы российской армии,

– заявил Гайдай.

Так, у спасателя диагностировали баротравму головы, а у водителя – осколочное ранение лица.

В настоящее время работникам ГСЧС оказывают помощь медицинские работники.

Какая ситуация в Луганской области

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