В Луганской области ранены 2 спасателя ГСЧС
Такой случай произошел в Луганской области, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Два спасателя были ранены при исполнении – попали под вражеский обстрел. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Сегодня старший пожарный спасатель и водитель 38 государственной пожарно спасательной части направлялись на помощь мирному населению в Новодружеск, где попали под обстрелы российской армии,
– заявил Гайдай.
Так, у спасателя диагностировали баротравму головы, а у водителя – осколочное ранение лица.
В настоящее время работникам ГСЧС оказывают помощь медицинские работники.
Какая ситуация в Луганской области
- За последние сутки российская армия 4 раза обстреляла Лисичанск и дважды – Попасную, а в Горной общине взрывы раздавались почти без перерыва.
- Сегодня утром россияне снова обстреляли Северодонецк. На этот раз под удар попала городская школа .
- Из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Луганской области нет централизованного газоснабжения. Сейчас газ есть в 6 населенных пунктах области , и то не во всех домах.
- Кроме того, в результате боевых действий тысячи жителей остаются без воды и света.
- Ситуация в Луганской области – сложная, поэтому местных просят не медлить и эвакуироваться на более безопасные территории.
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