На Луганщині поранено 2 рятувальників ДСНС

Такий випадок стався на Луганщині, де зараз тривають активні бойові дії. Два рятувальники були поранені при виконанні – потрапили під ворожий обстріл. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Сьогодні старший пожежний-рятувальник та водій 38 державної пожежно-рятувальної частини прямували на допомогу мирному населенню у Новодружеськ, де потрапили під обстріли російської армії,

– заявив Гайдай.

Так, у рятувальника діагностували баротравму голови, а у водія – осколкове поранення обличчя.

Наразі працівникам ДСНС надають допомогу медичні працівники.

Яка ситуація на Луганщині

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