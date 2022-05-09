Попасная фактически полностью уничтожена, – Вениславский

Уже в течение 2 недель на Востоке Украины остается самая горячая ситуация на фронте. Сейчас наши Вооруженные Силы были вынуждены покинуть город Попасная в Луганской области.

Об этом 24 каналу сообщил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что враг продолжает беспощадно бить по населенным пунктам с территорий, которые он оккупировал еще в 2014 году.

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Уничтоженный город

По его словам, сегодня, 9 мая, во время совещания командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало известно о ситуации в Попасной.

Попасная фактически полностью уничтожена. Наши Вооруженные Силы отошли на предварительно заготовленные рубежи обороны, чтобы максимально уберечь живую силу и технику,

– заявил Вениславский.

Цель врага

Как он отметил, сейчас российские оккупанты пытаются со стороны отдельных районов Луганской и Донецкой областей атаковать украинские города в направлении Северодонецка, Славянска и Барвенкового. То есть так враг стремится окружить нашу группировку Объединенных сил.

Это их цель. Взять под контроль территории Луганской и Донецкой областей в административных пределах,

– заметил Вениславский.

Он подчеркнул, что также враг укрепляет свои позиции на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы не разрешить нашим Вооруженным Силам быстро продвигаться. По его словам, российские захватчики понимают, что украинские военные будут контратаковать в том направлении, как только для этого создадут достаточно оснований и появится подходящий момент.

Успешные контратаки

Кроме того, Вениславский отметил, что со стороны Белгорода враг подтягивает дополнительные резервы – новые батальоны тактических групп. Так они хотят помешать нашим военным быстро выйти на границы со стороны Харьковщины.

Это то, что они пытаются сделать невозможным. Однако контратаки наших Вооруженных Сил достаточно успешны, в том числе и на Донбассе. Там также, как и в Харьковской области, удается взять под контроль отдельные населенные пункты,

– подчеркнул он.

Он пояснил, что сейчас продолжаются бои, которые заключаются в максимально интенсивных обстрелах наших позиций со стороны врага. Впрочем, ВСУ также отвечают оккупантам ракетно-артиллерийским огнем наших систем залпового огня и артиллерии, в частности, новейшими образцами вооружения, которые Украина получила в последнее время от западных партнеров.

"Я убежден, что это также может существенно изменить баланс сил в нашу пользу", – подчеркнул Вениславский.

Планы реализуют

По его словам, то, что сейчас происходит на фронте, ожидаемо, поскольку, как члена комитета национальной безопасности, об этом информировало наше военное руководство.

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"Видим, что тот план, который есть у нашего военного командования, шаг за шагом реализуют. Это позволяет быть оптимистично настроенными по поводу освобождения нашей земли", – подытожил Вениславский.

Вениславский рассказал об отступлении наших войск из Попасной: смотрите видео



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