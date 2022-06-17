Попаснянская группировка "выгребла" у трассы Бахмут – Лисичанск, – Арестович

Россия продолжает свое наступление на Донбассе. Нашим воинам тяжело, но они избивают врага мощно.

Об очередных успехах рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, российские кафиры хотят наступать на Славянск и активизировались возле Попасной.

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Уруповка под Попасной пришла в радостное движение. У них была отчаянная задача все же перерезать трассу "Бахмут – Лисичанск". Эту фразу я уже 60 дней подряд говорю. Потому что они снова радостно "выгребли" на этом направлении,

– говорит он.

По словам Арестовича, в этот раз была опасность, потому что российские захватчики почти к трассе подошли. Он предположил, что они считали это, вероятно, "ужасным успехом".

"Но сразу же налетели на встречные украинские удары и там завязались бои на оттеснение кто кого", – появил Арестович.

Он заверил, что даже если они нам трассу и перережут, это небольшая проблема. Там есть пути, по которым можно снабжать наших военных. Но эта вражеская группировка все же наступает на Бахмут и Покровск, пытается отрезать наших.

Последние новости с поля боя

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в регионе основные бои сейчас продолжаются в районе Северодонецка и Лисичанска. При этом Лисичанск полностью контролирует Украину. от массированных обстрелов российских оккупантов страдают все свободные населенные При этом от самовых обстрелов российских оккупантов страдают все свободные населенные пункты области. Самая горячая точка – это до сих пор Северодонецк. Эвакуация в Луганской области продолжается несмотря на все. Но людей вывозят только из Лисичанска и Горной общины.

Гайдай также подтверждал, что трассу "Лисичанск – Бахмут" не контролируют российские военные, но ее постоянно обстреливают, дорога не проездная. При этом Генштаб в вечерней сводке за 17 июня также сообщил об успехах наших войск. Например, российские кафиры хотели обнаружить слабые места в обороне ВСУ в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток. Они задействовали диверсионно-разведывательные группы, но украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел.

Также на Донбассе, где продолжаются интенсивные бои, наши воины отбили несколько штурмов врага. Кафиры отошли со значительными потерями . Украинские защитники успешно отразили штурм в районах Сиротиного и Метелкиного. Противник отошел с потерями на ранее занимаемые позиции. А еще российские кафиры еще раз вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема, но все из них – без успеха. Кафиры понесли потери и отошли.

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