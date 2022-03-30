В Попасной в результате обстрела пострадали мирные жители, находившиеся в бомбоубежище

Агрессор не перестает разрушать дома украинцев в разных городах Украины. Так, вечером 29 марта российские оккупанты снова атаковали Попасную.

Враг совершил обстрел по многоэтажке, причинив вред мирным жителям. Об этом сообщают в полиции Луганской области.

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Обстрел в Попасной

В бомбоубежище в Попасной в результате российских обстрелов получили ранения местные жители. Это произошло вчера, когда враг открыл огонь по многоэтажному дому в этом городе,

– заявил Сергей Гайдай, глава Луганской обладминистрации.

Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 35 фактов обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Золотое и Синецкий.

Русские нападают на мирное население, применяя различные виды вооружения, в том числе и авиаудары.

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