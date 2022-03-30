Ворог здійснив обстріл по багатоповерхівці, завдавши шкоди мирним жителям. Про це повідомляють у поліції Луганської області.

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Обстріл у Попасній

У бомбосховищі в Попасній внаслідок російських обстрілів отримали поранення місцеві жителі. Це сталося вчора, коли ворог відкрив вогонь по багатоповерховому будинку у цьому місті,

– заявив Сергій Гайдай, голова Луганської обладміністрації.

Загалом упродовж минулої доби було зареєстровано 35 фактів обстрілів населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Золоте та Синецкий.

Росіяни чинять атаки на мирне населення, застосовуючи різноманітні види озброєння, зокрема, й авіаудари.

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