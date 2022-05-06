Попасную круглосуточно бомбят из разного вооружения, город фактически разрушен, – Гайдай

Враг продолжает уничтожать украинские города, особенно сложная ситуация в Попасной. Ее почти стерли с лица земли, но российские обстрелы не утихают.

Обстрелы Попасной

Об этом в эфире совместного вещания заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ситуация в Попасной очень тяжелая, ее круглосуточно бомбят, расстреливают из всех видов вооружений.

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Ежедневно враг пытается проводить атаки даже целыми батальонами (один батальон до 800 человек). Очень тяжело, город почти полностью разрушен, там уже не за что зацепиться, но наши ребята держатся,

– сообщил Гайдай.

Нет возможности эвакуировать гражданских

Он отметил, что в Попасной еще остается часть гражданского населения, но там нет связи. До обострения власти ежедневно пытались эвакуировать людей, это делали пока была возможность.

"Мы отмечали важность эвакуации, просили людей, чтобы они уезжали. Мы понимали, что бои будут очень плотные, мощные обстрелы, которые будут нести угрозу жизни людей. До последнего дня ездили автобусы, волонтеры вывозили людей, вплоть до момента пока российские оккупанты не обстреляли эвакуационный транспорт, а наш школьный автобус попал в плен" – объяснил глава ОВА.

Как сейчас выглядит Попасная после российских обстрелов: смотреть видео

Потому теперь эвакуировать людей не могут. Точное количество гражданских людей в Попасной пока неизвестно, но по всей Луганской области, по словам Гайдая, остается ориентировочно 50 тысяч мирных жителей.

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Захватчики планируют наступление в ближайшее время

Мы готовимся к наступлению, ближайшие 3 – 4 дня они бросят все усилия прорваться в Северодонецк или Попасную и взять в окружение ВСУ. Но мы держимся и уверены, что сможем отразить атаку, есть усиление: люди новые и техника,

– рассказал Гайдай.

Ранее он сообщал, что в Рубежное и Попасную невозможно доставить гуманитарную помощь из-за постоянных обстрелов врага.