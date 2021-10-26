Попав в "Миротворец", начал искать украинство в себе, – экс-лидер "Грибов" Бардаш

Бывший лидер группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что его задело внесение в список "Миротворца" в 2019 году. После этого музыкант начал искать в себе "украинство".

Бардаша внесли в "Миротворец" за интервью российскому журналисту Юрию Дудю. В частности, из-за "антиукраинской пропаганды" и "манипулирования общественно значимой информацией".

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В интервью Бардаш также заявил о якобы притеснении русскоязычных граждан Украины.

Конечно, задело. Ну как вы думаете? Это же мой народ! Конечно. И, вероятнее всего, я был в каком-то состоянии таком, жестком, сам внутри... Это мой конфликт был. Думаю, что он не только у меня был,

– подчеркнул музыкант.

По словам Бардаша, после интервью ему поступали сообщения с критикой высказываний о притеснении русскоязычных. Он рассказал, что тогда чувствовал обиду людей.

Однако теперь, когда он "успокоил свой внутренний мир и направил себя в сторону изучения украинства", все это стало очень интересным. Бардаш подчеркнул, что именно из-за критики после интервью с Дудем он начал "смотреть внутрь себя".

"Люди меня не поняли, не захотели понять или, возможно, я там был эмоциональным... Я спросил: "Неужели я не понимаю своего народа? Неужели я не понимаю своей страны?". И я заморочился украинством в себе. Я начал искать это украинство в себе", – сказал Бардаш.

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По словам музыканта, хотя он не разговаривает на украинском языке в быту, это не мешает ему понимать украинскую культуру. Он также напомнил, что продюсирует украиноязычного артиста, который выступает под псевдонимом Wellboy.

Бардаш отметил, что музыкант и является тем воплощением украинства, которое он искал.

Что известно о Юрии Бардаше

Юрий Бардаш – украинский продюсер, хореограф и певец. Он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас Бардаш продюсирует группу "Коррупция" и артиста Wellboy.

В 2019 году музыкант оказался в списке "Миротворца". Причиной стало скандальное интервью, которое артист дал российскому блогеру Юрию Дудю.

Тогда представители сайта сообщили, что артист отметился антиукраинской пропагандой. В частности, он "манипулировал общественно значимой информацией".

Wellboy участвовал в 10 сезоне шоу "Х-фактор". Он дошел до финала, однако не смог удержаться в украинском шоу-бизе. Впоследствии Юрий Бардаш взял артиста под свое крыло.