Бардаша внесли до "Миротворця" за інтерв'ю російському журналісту Юрієві Дудю. Зокрема, через "антиукраїнську пропаганду" та "маніпулювання суспільно значущою інформацією".

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В інтерв'ю Бардаш також заявив про нібито утиск російськомовних громадян України.

Звісно, зачепило. Ну як ви думаєте? Це ж мій народ! Авжеж. І, найімовірніше, я був у якомусь стані такому, жорсткому, сам усередині... Це мій конфлікт був. Думаю, що він не тільки в мене був,

– наголосив музикант.

За словами Бардаша, після інтерв'ю йому надходили повідомлення з критикою висловлювань про утиск російськомовних. Він розповів, що тоді відчував образу людей.

Однак тепер, коли він "заспокоїв свій внутрішній світ і спрямував себе у бік вивчення українства", усе це стало дуже цікавим. Бардаш підкреслив, що саме через критику після інтерв'ю з Дудем він почав "дивитися всередину себе".

"Люди мене не зрозуміли, не захотіли зрозуміти або, можливо, я там був емоційним... Я запитав: "Невже я не розумію свого народу? Невже я не розумію своєї країни?". І я заморочився українством у собі. Я почав шукати це українство в собі", – сказав Бардаш.

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За словами музиканта, хоч він не розмовляє українською мовою в побуті, це не заважає йому розуміти українську культуру. Він також нагадав, що продюсує українськомовного артиста, який виступає під псевдонімом Wellboy.

Бардаш зауважив, що музикант і є тим втіленням українства, яке він шукав.