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      "Попираете мораль и действуете против совести":Климкин эмоционально обратился к оккупантам Крыма

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      Павел Климкин пригрозил оккупантам в Крыму
      Павел Климкин пригрозил оккупантам в Крыму / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к российским оккупантам в Крыму за посягательство на имущество Меджлиса крымскотатарского народа.

      Сделал он это на своей странице в Twitter.

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      Напоминаю крымским прихвостням российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто попираете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, делаете преступление, за которое обязательно придется ответить,
      – подчеркнул глава отечественного МИД.

      Кроме этого, он вспомнил также преследование российскими силовиками членов организации "Крымская солидарность" на оккупированном полуострове и отметил, что расскажет о всех злодеяниях русских в Крыму на открытом заседании Совета Безопасности ООН.

      "Мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые сопротивляются оккупантам. Уже сегодня на открытом заседании СБ ООН", – добавил Климкин.

      Напомним, за несколько последних дней оккупанты в Крыму устроили ряд провокационных действий против проукраинских активистов на полуострове. Так, оккупанты заговорили о приватизации имущества Меджлиса крымскотатарского народа, а российские силовики препятствовали проведению заседания объединения "Крымская солидарность" и устроили обыск в доме крымского татарина Дилявера Гафарова.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики ООН МИД Украины Павел Климкин Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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