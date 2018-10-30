"Попираете мораль и действуете против совести":Климкин эмоционально обратился к оккупантам Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к российским оккупантам в Крыму за посягательство на имущество Меджлиса крымскотатарского народа.

Сделал он это на своей странице в Twitter.

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Напоминаю крымским прихвостням российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто попираете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, делаете преступление, за которое обязательно придется ответить,

– подчеркнул глава отечественного МИД.

Кроме этого, он вспомнил также преследование российскими силовиками членов организации "Крымская солидарность" на оккупированном полуострове и отметил, что расскажет о всех злодеяниях русских в Крыму на открытом заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые сопротивляются оккупантам. Уже сегодня на открытом заседании СБ ООН", – добавил Климкин.

Нагадую кримським посіпакам російських окупантів, що, зазіхаючи на Меджліс, ви не просто топчете мораль та дієте проти совісті, чим вже нікого не дивуєте. Ви порушуєте рішення Міжнародного суду ООН. Тобто, коїте злочин, за який обов’язково доведеться відповісти #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 жовтня 2018 р.

Переслідування "Кримської солідарності" на українському півострові явно нагадує методи сталінських часів.На всіх міжнародних майданчиках ми будемо говорити про кожен випадок репресій проти активістів, які чинять опір окупантам. Вже сьогодні @UKRinUN на відкритому засіданні РБ ООН — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 жовтня 2018 р.

Напомним, за несколько последних дней оккупанты в Крыму устроили ряд провокационных действий против проукраинских активистов на полуострове. Так, оккупанты заговорили о приватизации имущества Меджлиса крымскотатарского народа, а российские силовики препятствовали проведению заседания объединения "Крымская солидарность" и устроили обыск в доме крымского татарина Дилявера Гафарова.