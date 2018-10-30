"Попираете мораль и действуете против совести":Климкин эмоционально обратился к оккупантам Крыма
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к российским оккупантам в Крыму за посягательство на имущество Меджлиса крымскотатарского народа.
Сделал он это на своей странице в Twitter.
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Напоминаю крымским прихвостням российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто попираете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, делаете преступление, за которое обязательно придется ответить,
– подчеркнул глава отечественного МИД.
Кроме этого, он вспомнил также преследование российскими силовиками членов организации "Крымская солидарность" на оккупированном полуострове и отметил, что расскажет о всех злодеяниях русских в Крыму на открытом заседании Совета Безопасности ООН.
"Мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые сопротивляются оккупантам. Уже сегодня на открытом заседании СБ ООН", – добавил Климкин.
Напомним, за несколько последних дней оккупанты в Крыму устроили ряд провокационных действий против проукраинских активистов на полуострове. Так, оккупанты заговорили о приватизации имущества Меджлиса крымскотатарского народа, а российские силовики препятствовали проведению заседания объединения "Крымская солидарность" и устроили обыск в доме крымского татарина Дилявера Гафарова.