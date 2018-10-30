12:55
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Искали оружие: оккупанты устроили обыск в доме крымских татар

      35 Читати новину українською
      Силовики ФСБ РФ устроили обыск в доме крымских татар
      Силовики ФСБ РФ устроили обыск в доме крымских татар / krymr.com

      В селе Жемчужина Крыма в Кировском районе оккупированного полуострова силовики ФСБ провели обыск в доме крымских татар. Туда силовики ФСБ РФ ворвались в 4 утра, искали оружие.

      Об этом информируют "Крым. Реалии".

      Читайте также: Оккупанты в Крыму собираются присвоить имущество Меджлиса: подробности

      Отмечается, что российские силовики проводили обыски у местного жителя, продавца в магазине Дилявера Гафарова.

      В четыре утра ворвались силовики, ФСБ. Машин 10, наверное, было. До 11 часов проводили обыск. Ничего, по словам родителей Дилявера, они не нашли. Его отвезли в Симферополь,
      – рассказала родственница.

      По ее словам, официально Диляверу Гафарову "ничего не выдвигали", однако его могут подозревать в участии в "крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана".

      Российские силовики обыскали дом крымских татар

      Правозащитники из "Крымской солидарности" заявили, что в доме Гафарова искали оружие, однако не нашли его. Зато из дома забрали ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. Как понятые в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых привели силовики.

      Добавим, что в домах крымских татар на оккупированном полуострове, а также у проукраинских активистов силовики ФСБ РФ регулярно проводят обыски.

      ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ АКТИВИСТОВ В КРЫМУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
      •  
      Теги: Новости Украины ФСБ Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      сегодня , 12:28 Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      сегодня , 12:00 Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      Артем Овдієнко
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий
      сегодня , 11:30 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий
      Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      сегодня , 11:00 Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      Тетяна Мартинюк
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Автомобиль взорвался в Мариуполе: есть жертвы
       31 марта 2017 , 10:34
      Какую жизнь устроил себе Манафорт за деньги Януковича
       24 февраля , 22:13
      Нападающий "Днепра" переехал в Китай
       27 июня 2016 , 13:33
      Барселона – Реал: анонс, де дивитись і прогноз на гру
       13 августа 2017 , 09:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук