Искали оружие: оккупанты устроили обыск в доме крымских татар

В селе Жемчужина Крыма в Кировском районе оккупированного полуострова силовики ФСБ провели обыск в доме крымских татар. Туда силовики ФСБ РФ ворвались в 4 утра, искали оружие.

Об этом информируют "Крым. Реалии".

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Отмечается, что российские силовики проводили обыски у местного жителя, продавца в магазине Дилявера Гафарова.

В четыре утра ворвались силовики, ФСБ. Машин 10, наверное, было. До 11 часов проводили обыск. Ничего, по словам родителей Дилявера, они не нашли. Его отвезли в Симферополь,

– рассказала родственница.

По ее словам, официально Диляверу Гафарову "ничего не выдвигали", однако его могут подозревать в участии в "крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана".

Российские силовики обыскали дом крымских татар

Правозащитники из "Крымской солидарности" заявили, что в доме Гафарова искали оружие, однако не нашли его. Зато из дома забрали ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. Как понятые в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых привели силовики.

Добавим, что в домах крымских татар на оккупированном полуострове, а также у проукраинских активистов силовики ФСБ РФ регулярно проводят обыски.

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ АКТИВИСТОВ В КРЫМУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ