Шукали зброю: окупанти влаштували обшук в будинку кримських татар

У селі Жемчужина Криму у Кіровському районі окупованого півострова силовики ФСБ провели обшук у будинку кримських татар. Туди силовики ФСБ РФ увірвалися о 4 ранку, шукали зброю.

Про це інформують "Крим. Реалії".

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Зазначається, що російські силовики проводили обшуки у місцевого жителя, продавця в магазині Дилявера Гафарова.

О четвертій ранку увірвалися силовики, ФСБ. Машин 10, напевно, було. До 11 години проводили обшук. Нічого, за словами батьків Дилявера, вони не знайшли. Його відвезли у Сімферополь,

– розповіла родичка.

За її словами, офіційно Диляверу Гафарову "нічого не висували", однак його можуть підозрювати в участі в "Кримськотатарському добровільчому батальйоні імені Номана Челебіджихана".



Російські силовики обшукали будинок кримських татар

Правозахисники із "Кримської солідарності" заявили, що в будинку Гафарова шукали зброю, проте не знайшли її. Натомість із будинку забрали ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти. Як поняті в обшуку брали участь дві дівчини з Феодосії, яких привели силовики.

Додамо, що у будинках кримських татар на окупованому півострові, а також у проукраїнських активістів силовики ФСБ РФ регулярно проводять обшуки.