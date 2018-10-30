В Украине отреагировали на усиление репрессий в оккупированном Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на новые обыски в домах активистов в оккупированном Крыму и на заявления о вероятной приватизации имущества Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении отечественного МИД.

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Министерство иностранных дел Украины решительно протестует против очередного усиления репрессий со стороны Российской Федерации в отношении граждан Украины на временно оккупированных территориях,

– говорится в сообщении.

Так, в ведомстве припомнили заявление российских оккупантов на полуострове о приватизации имущества Меджлиса крымскотатарского народа, воспрепятствование российскими силовиками проведения заседания объединения "Крымская солидарность" и обыск в доме Дилявера Гафарова.

"Требуем от государства-агрессора Российской Федерации немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", – добавляют в МИД.