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      В Украине отреагировали на усиление репрессий в оккупированном Крыму

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      В МИД Украины требуют от РФ прекратить репрессии
      В МИД Украины требуют от РФ прекратить репрессии / Фото из открытых источников

      В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на новые обыски в домах активистов в оккупированном Крыму и на заявления о вероятной приватизации имущества Меджлиса крымскотатарского народа.

      Об этом говорится в заявлении отечественного МИД.

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      Министерство иностранных дел Украины решительно протестует против очередного усиления репрессий со стороны Российской Федерации в отношении граждан Украины на временно оккупированных территориях,
      – говорится в сообщении.

      Так, в ведомстве припомнили заявление российских оккупантов на полуострове о приватизации имущества Меджлиса крымскотатарского народа, воспрепятствование российскими силовиками проведения заседания объединения "Крымская солидарность" и обыск в доме Дилявера Гафарова.

      "Требуем от государства-агрессора Российской Федерации немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", – добавляют в МИД.

      ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ АКТИВИСТОВ В КРЫМУ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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