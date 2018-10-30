В Україні відреагували на посилення репресій в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на нові обшуки у будинках активістів в окупованому Криму та на заяви про ймовірну приватизацію майна Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це йдеться у відповідній заяві вітчизняного МЗС.

Читайте також: Призов кримчан у російську армію: Україна висловила протест

Міністерство закордонних справ України рішуче протестує проти чергового посилення репресій з боку Російській Федерації щодо громадян України на тимчасово окупованих територіях,

– мовиться у повідоленні.

Так, у відомстві пригадали заяву російських окупантів на півострові про приватизацію майна Меджлісу кримськотатарського народу, прешкоджання російськими силовиками проведення засідання об'єднання "Кримська солідарність" та обшук в будинку Дилявера Гафарова.

"Вимагаємо від держави-агресора Російської Федерації негайного припинення переслідування активістів і правозахисників на тимчасово окупованих територіях України, звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу", – додають у МЗС.