Пополнение рядов воинов: в Украину продолжают прибывать мужчины для защиты Украины

Храбрые ВСУ продолжают наносить российским оккупантам огромные потери. Зато украинские силы не имеют отбоя от тех, кто хочет прогнать врага с родной земли.

Огромные очереди в военкомате и территориальную оборону уже никого не удивляют. Десятки тысяч украинцев стремятся получить оружие и прогнать российских оккупантов.

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Новые защитники постоянно находятся

Впрочем, принять участие в отпоре врага хочет каждый, поэтому каждый день в Украину прибывает много мужчин, которые хотят посодействовать нашей победе над врагом.

Как сообщили пограничники, за 12 дней войны на западных участках границы в Украину вернулись 167 тысяч наших граждан, около 80% составляют мужчины. Все вновь прибывшие готовы защищать свою Родину и призывают к этому всех, кто находится за границей.

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