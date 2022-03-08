Велетенські черги у воєнкомати та територіальну оборону вже нікого не дивують. Десятки тисяч укранїців прагнуть отримати зброю та прогнати російських окупантів.

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Нові захисники постійно прибувають

Втім, взяти участь у відсічі ворогу хоче кожен, тому кожного дня в Україну прибуває багато чоловіків, які хочуть посприяти нашій перемозі над ворогом.

Як повідомили прикордонники, за 12 днів війни на західних ділянках кордону в Україну повернулися 167 тисяч наших громадян, близько 80% складають чоловіки. Усі новоприбулі готові захищати свою Батьківщину та закликають до цього усіх, хто перебуває за кордоном.

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