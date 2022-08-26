Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он объяснил, что на начальных этапах, когда россияне атаковали танковыми колоннами, нам давали Javelin, чтобы их остановить.

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Обозреватель добавил, что война перешла на другой уровень, и Украина начала получать гаубицы и снаряды образца НАТО. Затем последовал новый вызов – остановить наступление россии в Донецкой и Луганской областях. Для этого нам дали HIMARS, чтобы уничтожить тыловую логистику.

Радует, что в подарке на День Независимости, который мы получили от США, есть большое количество снарядов. Это признак того, что союзники и партнеры понимают, что у нас определенная нехватка боеприпасов для наступления и обороны,

– отметил Денис Попович.

"Есть надежда, что нам помогут на определенных участках нашего фронта перейти к контрнаступлению. Однако нужно подождать. Впереди еще сентябрь, октябрь, а когда наступит ноябрь и линия фронта будет оставаться на этих позициях, тогда уже можно говорить, что война близка к заморозке", – добавил эксперт.

Какого оружия не хватает Украине

По мнению военного обозревателя, нам еще от партнеров нужно такое оружие:

Дальнобойные ракеты на 300 километров, которых все ждут.

Большое количество беспилотников, как высокоточное оружие, благодаря которому можно было бы уничтожать подразделения российской армии, вести воздушную разведку, наводить артиллерию.

Барражирующие боеприпасы и барражирующие беспилотники.

Ударные системы.

Разведывательные системы.

Смотрите видео с Денисом Поповичем на ютубе 24 канала:

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