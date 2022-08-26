Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він пояснив, що на початкових етапах, коли росіяни атакували танковими колонами, нам давали Javelin, аби їх зупинити.

Важливо Після "бавовни" росія почала виводити військову авіацію з Криму, – ЗМІ

Оглядач додав, що потім війна перейшла на інший рівень й Україна почала отримувати гаубиці й снаряди зразка НАТО. Потім був новий виклик – зупинити наступ росії в Донецькій та Луганській областях. Для цього нам дали HIMARS, аби знищити тилову логістику.

Тішить, що у подарунку на День незалежності, який ми отримали від США, – є велика кількість снарядів. Це ознака того, що союзники й партнери розуміють, що в нас є певна нестача боєприпасів для наступу та оборони,

– зазначив Денис Попович.

"Є сподівання, що нам допоможуть на певних ділянках нашого фронту перейти до контрнаступу. Проте треба почекати. Попереду ще вересень, жовтень, а коли наступить листопад й лінія фронту буде зберігатися на цих позиціях, тоді вже можна казати, що війна близька до заморозки", – додав експерт.

Якої зброї не вистачає Україні

На думку військового оглядача нам ще від партнерів потрібна така зброя:

Далекобійні ракети на 300 кілометрів, на які всі чекають.

Велика кількість безпілотників, як високоточна зброя, завдяки якій можна було б знищувати підрозділи російської армії, вести повітряну розвідку, наводити артилерію.

Баражуючі боєприпаси та баражуючі безпілотники.

Ударні системи.

Розвідувальні системи.

Дивіться відео з Денисом Поповичем на ютубі 24 каналу:

Останні новини щодо зброї