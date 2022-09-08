Об этом 24 каналу сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, заметно, что за более чем 6 месяцев россия устала от войны, которую сама же и развязала.
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Как отметил Вениславский, зимой интенсивность боевых действий будет минимальной.
Планы россиян на зиму
Не исключено, что оккупанты могут использовать эту условную паузу для того, чтобы подготовиться к новому наступлению.
Россия использует спад военных действий зимой, чтобы накопить резервы и попытаться достигать хоть каких-то целей на территории Украины. Но мы к этому готовимся,
– подчеркнул представитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности.
Он добавил, что даже если врагу удастся накопить новые силы, не стоит ожидать каких-либо негативных сценариев развития событий на территории Украины.
"Командование ВСУ понимает угрозы и к этим угрозам полностью готово", – сказал Вениславский.
Когда ждать поставки оружия по ленд-лизу
В октябре должен заработать ленд-лиз. По мнению Вениславского, уже в октябре – ноябре Украина может получить первые обещанные поставки вооружения по этой программе.
"Наши партнеры своими заявлениями и действиями продемонстрировали полную поддержку Украины. Я не думаю, что возможны какие-либо изменения в ближайшее время", – отметил Вениславский.
Ситуация на фронте
Народный депутат также анонсировал хорошие новости с фронта .
Есть хорошие ожидания ближайших событий. Те события, которые происходили в течение последних 2 – 3 дней, позволяют этому оптимизму сохраняться,
– подчеркнул он.
Вениславский добавил, что российские захватчики стремительно теряют свои позиции, в частности, в Харьковской области.
"Оккупанты не имеют возможности и потенциала отвоевывать то, что они потеряли", — отметил он.
Федор Вениславский рассказал о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины: смотрите видео
Россия пытается накопить резервы: главное
- Кремль пытается увеличить численность русской армии. Для этого в россии проводят скрытую мобилизацию. Если раньше это происходило в отдаленных регионах страны, теперь уже дошло до Московской и Ленинградской областей.
- Кроме того, на войну в Украину отправляют жителей москвы и санкт-петербурга.
- Также в россии государственные компании заставляют искать так называемых "добровольцев", которых можно отправить на войну против Украины.
- По данным американского Института изучения войны, российский диктатор владимир путин не отказывается от своих намерений захватить всю Украину. С этой целью он планирует собрать новые силы осенью и зимой этого года.