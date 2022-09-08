Про це 24 каналу повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, помітно, що за понад 6 місяців росія втомилася від війни, яку сама ж і розв'язала.

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Як зазначив Веніславський, взимку інтенсивність бойових дій буде мінімальна.

Плани росіян на зиму

Не виключено, що окупанти можуть використати цю умовну паузу для того, аби підготуватися до нового наступу.

Росія використає спад воєнних дій взимку, аби накопичити резерви і спробувати досягати хоч якихось цілей на території України. Але ми до цього готуємося,

– наголосив представник комітету ВР з питань нацбезпеки.

Він додав, що навіть якщо ворогу вдасться накопичити нові сили, не варто очікувати якихось негативних сценаріїв розвитку подій на території України.

"Командування ЗСУ розуміє загрози й до цих загроз повністю готове", – сказав Веніславський.

Коли очікувати постачання зброї по ленд-лізу

У жовтні має запрацювати ленд-ліз. На думку Веніславського, вже у жовтні – листопаді Україна може отримати перші обіцяні постачання озброєння за цією програмою.

"Наші партнери своїми заявами та діями продемонстрували повну підтримку України. Я не думаю, що можливі якісь зміни найближчим часом", – зазначив Веніславський.

Ситуація на фронті

Народний депутат також анонсував гарні новини з фронту.

Є гарні очікування найближчих подій. Ті події, які відбувалися протягом останніх 2 – 3 днів, дозволяють цьому оптимізму зберігатися,

– наголосив він.

Веніславський додав, що російські загарбники стрімко втрачають свої позиції, зокрема на Харківщині.

"Окупанти не мають можливості й потенціалу відвойовувати те, що вони втратили", – зазначив він.

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